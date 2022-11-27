Женщина, которая сбила насмерть младенца и его мать в Москве, расплакалась в машине ДПС
В распоряжении Лайфа оказалось видео с женщиной, которая насмерть сбила младенца и его мать в Москве. На кадрах запечатлено, что виновница аварии в машине ДПС — в шоке от случившегося. Она плачет и что-то объясняет.
Женщина, которая насмерть сбила младенца и его мать в Москве. Видео © LIFE
Затем женщину один из стражей порядка отводит к машине, где с ней, судя по всему, сейчас продолжают беседовать. Автоледи отказалась отвечать на вопрос журналистов о том, что случилось и была ли она в момент ДТП трезва.
Страшное ДТП произошло сегодня. За рулём Kia Sportage находилась 37-летняя женщина. Она не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя детьми. Женщина погибла сразу, детям и автоледи начали оказывать медпомощь. Однако одного из малышей не удалось спасти.
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