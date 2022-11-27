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27 ноября, 17:12

Женщина, которая сбила насмерть младенца и его мать в Москве, расплакалась в машине ДПС

В распоряжении Лайфа оказалось видео с женщиной, которая насмерть сбила младенца и его мать в Москве. На кадрах запечатлено, что виновница аварии в машине ДПС — в шоке от случившегося. Она плачет и что-то объясняет.

Женщина, которая насмерть сбила младенца и его мать в Москве. Видео © LIFE

Затем женщину один из стражей порядка отводит к машине, где с ней, судя по всему, сейчас продолжают беседовать. Автоледи отказалась отвечать на вопрос журналистов о том, что случилось и была ли она в момент ДТП трезва.

На трассе в Якутии автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть пострадавшие

На трассе в Якутии автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть пострадавшие

Страшное ДТП произошло сегодня. За рулём Kia Sportage находилась 37-летняя женщина. Она не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя детьми. Женщина погибла сразу, детям и автоледи начали оказывать медпомощь. Однако одного из малышей не удалось спасти.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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