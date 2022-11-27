Женщина, которая сбила насмерть младенца и его мать в Москве, расплакалась в машине ДПС

В распоряжении Лайфа оказалось видео с женщиной, которая насмерть сбила младенца и его мать в Москве. На кадрах запечатлено, что виновница аварии в машине ДПС — в шоке от случившегося. Она плачет и что-то объясняет.

Женщина, которая насмерть сбила младенца и его мать в Москве. Видео © LIFE

Затем женщину один из стражей порядка отводит к машине, где с ней, судя по всему, сейчас продолжают беседовать. Автоледи отказалась отвечать на вопрос журналистов о том, что случилось и была ли она в момент ДТП трезва.