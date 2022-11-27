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27 ноября, 17:05

Врач избил и сломал палец соседу из-за подлокотников в самолёте рейсом Москва – Петербург

В Санкт-Петербурге по решению суда взяли под стражу врача УЗИ Анвара Ниязова, который избил пассажира самолёта прямо во время полёта. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Инцидент произошёл 24 ноября 2022 года на рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Санкт-Петербург. Между Ниязовым и другим пассажиром возник конфликт, они мешали друг другу сидеть в экономклассе и начали толкаться локтями. Тогда подозреваемый нанёс потерпевшему пять ударов по голове, лицу и руке, сломав ему палец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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"Дознание мотивировало ходатайство в том числе и тем, что Ниязов хочет покинуть РФ, улетев в Турцию. Имеет двойное гражданство и прочные социальные связи в Туркменистане, обладает навыками рукопашного боя. Совершённое им преступление отличается дерзостью, учитывая возраст потерпевшего", — сказано в сообщении пресс-службы.

Ниязов возражал против заключения под стражу и просил запрета определённых действий. Он также принёс потерпевшему извинения.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Подольске парень избил и снял штаны с мужчины, который заступился за подростков. Очевидцы в соцсетях сообщают, что компания злоумышленников была в невменяемом состоянии, предположительно, под наркотиками.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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