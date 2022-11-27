В Абакане устранили аварию, из-за которой без тепла осталось 70 тысяч человек
В Абакане устранили аварию, из-за которой от тепла были отключены 14 социальных объектов и 270 домов, в которых живут 70 тысяч человек, заявили в региональном ГУ МЧС. К инциденту привело повреждение трубопровода.
"Аварию устранили. В данный момент идёт наполнение теплоносителем", — уточнила пресс-служба управления.
Сейчас в Абакане около 20 градусов ниже нуля. По словам спасателей, температура в домах не достигла критично низкого уровня.
Ранее Лайф писал, что тысячи жителей Краснодара остались без горячей воды из-за аварии на теплосети. Специалисты уже нашли место утечки теплоносителя, теперь аварийная бригада "Краснодартеплоэнерго" проводит работу по смене повреждённого участка трубопровода.
ТАСС / Ковалёв Пётр