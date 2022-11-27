В Абакане устранили аварию, из-за которой без тепла осталось 70 тысяч человек

В Абакане устранили аварию, из-за которой от тепла были отключены 14 социальных объектов и 270 домов, в которых живут 70 тысяч человек, заявили в региональном ГУ МЧС. К инциденту привело повреждение трубопровода.

"Аварию устранили. В данный момент идёт наполнение теплоносителем", — уточнила пресс-служба управления.

Сейчас в Абакане около 20 градусов ниже нуля. По словам спасателей, температура в домах не достигла критично низкого уровня.