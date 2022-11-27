Младенец умер вслед за матерью после наезда легковушки в Москве

Пострадавший в результате ДТП на улице Свободы в Москве ребёнок скончался вслед за матерью. Об этом сообщила столичная прокуратура.

"Ребёнок скончался", — сказано в телеграм-канале ведомства. Источник Лайфа уточнил, что речь идёт о младенце, старший ребёнок находится в больнице.

Страшное ДТП произошло час назад. За рулём KIA Sportage находилась 37-летняя женщина. Она не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя детьми. Женщина погибла сразу, детям и автоледи начали оказывать медпомощь.