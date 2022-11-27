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27 ноября, 16:43

Младенец умер вслед за матерью после наезда легковушки в Москве

<p>Место ДТП на улице Свободы в Москве. Фото © Прокуратура Москвы</p>

Место ДТП на улице Свободы в Москве. Фото © Прокуратура Москвы

Пострадавший в результате ДТП на улице Свободы в Москве ребёнок скончался вслед за матерью. Об этом сообщила столичная прокуратура.

"Ребёнок скончался", — сказано в телеграм-канале ведомства. Источник Лайфа уточнил, что речь идёт о младенце, старший ребёнок находится в больнице.

Страшное ДТП произошло час назад. За рулём KIA Sportage находилась 37-летняя женщина. Она не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя детьми. Женщина погибла сразу, детям и автоледи начали оказывать медпомощь.

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Андрей Бражников

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