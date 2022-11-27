Прихватил незваных гостей: Трамп оказался недоволен выходкой Канье Уэста на ужине в своей резиденции
Трамп раскритиковал Канье Уэста из-за незваных гостей на ужине в своей резиденции
Рэпер Канье Уэст вызвал негодование у бывшего президента США Дональда Трампа, пригласив на ужин к нему в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде незваных гостей. Экс-глава Белого дома раскритиковал поведение музыканта на своей социальной платформе Truth, пишет TMZ.
Трамп сообщил, что ждал рэпера для разговора наедине, но тот "перешёл черту", взяв с собой ещё троих людей. Среди них был ультраправый политик Ник Фуэнтос, который был на митинге сторонников Трампа перед беспорядками в Капитолии.
"Он появился с тремя людьми, двух из которых я не знал, а другой — политик, которого я не видел много лет. Я сказал ему: "Не баллотируйся, это пустая трата времени, ты не сможешь победить", — сообщил бывший президент.
Канье Уэст собирается снова выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента США, которые пройдут в 2024 году. К слову, музыкант после ужина с Трампом рассказал, что экс-лидер США якобы накричал на него в резиденции Мар-а-Лаго и уверял, что артист не выиграет гонку за главный государственный пост.
Wikipedia / Gage Skidmore