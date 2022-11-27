Прихватил незваных гостей: Трамп оказался недоволен выходкой Канье Уэста на ужине в своей резиденции

Рэпер Канье Уэст вызвал негодование у бывшего президента США Дональда Трампа, пригласив на ужин к нему в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде незваных гостей. Экс-глава Белого дома раскритиковал поведение музыканта на своей социальной платформе Truth, пишет TMZ.

Трамп сообщил, что ждал рэпера для разговора наедине, но тот "перешёл черту", взяв с собой ещё троих людей. Среди них был ультраправый политик Ник Фуэнтос, который был на митинге сторонников Трампа перед беспорядками в Капитолии.