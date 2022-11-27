В канализации Колизея нашли остатки "закусок" возрастом 1900 лет

Учёные из Ливерпульского университета, Великобритания, изучили канализационную систему римского Колизея и обнаружили в ней остатки "закусок", которые ели зрители во время гладиаторских боёв и прочих представлений в древнем амфитеатре. Возраст артефактов достигает 1900 лет, сообщает издание HeritageDaily.

Так, в канализационной и дренажной системах были найдены семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок, грецких орехов и другой еды, которую готовили прямо на трибунах в импровизированных мангалах. Помимо этого, археологи обнаружили останки животных, которых использовали в боях или играх на арене. Среди находок кости медведей, львов, ягуаров и даже собак.

"Подобные находки дают нам представление об опыте и привычках тех, кто приходил сюда в течение длительных представлений", — прокомментировала результаты исследования директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.