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27 ноября, 17:23

Отключение света на Украине спровоцировало рост случаев домашнего насилия

МВД Украины заявило о росте случаев домашнего насилия из-за отключения света

На фоне отключения электроэнергии на Украине существенно выросло количество случаев проявления домашнего насилия. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

"Выросло количество сообщений на горячие линии о домашнем насилии. Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации", сказал Монастырский в эфире телемарафона.

Западный журналист посетил Киев и рассказал, что происходит в городе

Западный журналист посетил Киев и рассказал, что происходит в городе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более шести миллионов жителей страны остаются без электроснабжения. По его словам, решение проблем с энергетикой — по-прежнему приоритетная задача для властей.

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Getty Images

Наталья Исакова

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