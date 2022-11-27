Отключение света на Украине спровоцировало рост случаев домашнего насилия
МВД Украины заявило о росте случаев домашнего насилия из-за отключения света
На фоне отключения электроэнергии на Украине существенно выросло количество случаев проявления домашнего насилия. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел страны Денис Монастырский.
"Выросло количество сообщений на горячие линии о домашнем насилии. Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации", — сказал Монастырский в эфире телемарафона.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более шести миллионов жителей страны остаются без электроснабжения. По его словам, решение проблем с энергетикой — по-прежнему приоритетная задача для властей.
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