В Охотском море потушили пожар на рыболовецком траулере

Пожар на большом морозильном рыболовецком траулере (БМРТ) Sunfish, который сегодня загорелся в Охотском море, потушен. К счастью, никто из 104 членов экипажа не пострадал, сообщает РИА "Новости".

"[Пожар] потушили, было повторное возгорание. Сейчас всё под контролем. Все живы", — приводит агентство слова неназванного осведомлённого источника.