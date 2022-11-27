В Охотском море потушили пожар на рыболовецком траулере
Пожар на большом морозильном рыболовецком траулере (БМРТ) Sunfish, который сегодня загорелся в Охотском море, потушен. К счастью, никто из 104 членов экипажа не пострадал, сообщает РИА "Новости".
"[Пожар] потушили, было повторное возгорание. Сейчас всё под контролем. Все живы", — приводит агентство слова неназванного осведомлённого источника.
Как уже рассказывал Лайф, в район ЧП сразу же было направлено семь судов, откуда после нескольких попыток на Sunfish удалось передать комплекты противопожарного оборудования. Предварительно, траулер, на борту которого было 104 члена экипажа, приписан к сахалинскому порту Невельск.
ТАСС / Алексей Павлишак