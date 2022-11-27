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27 ноября, 17:34

В Охотском море потушили пожар на рыболовецком траулере

Пожар на большом морозильном рыболовецком траулере (БМРТ) Sunfish, который сегодня загорелся в Охотском море, потушен. К счастью, никто из 104 членов экипажа не пострадал, сообщает РИА "Новости".

"[Пожар] потушили, было повторное возгорание. Сейчас всё под контролем. Все живы", — приводит агентство слова неназванного осведомлённого источника.

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Как уже рассказывал Лайф, в район ЧП сразу же было направлено семь судов, откуда после нескольких попыток на Sunfish удалось передать комплекты противопожарного оборудования. Предварительно, траулер, на борту которого было 104 члена экипажа, приписан к сахалинскому порту Невельск.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Наталья Исакова

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