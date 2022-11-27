Педиатр рассказал, как закаливать детей без вреда для здоровья

К вопросу закаливания детей нужно подходить очень внимательно, ведь процесс этот постепенный и долгий. Начинать приучать ребёнка к этому можно в любом возрасте, но самое главное, чтобы закаливание не было экстремальным. Об этом предупредил главный педиатр Департамента здравоохранения столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

"Одинаково безответственно окунать новорождённого в ледяную воду или прятать его от малейшего дуновения ветерка, закрывая форточки во всей квартире. Кроме того, любое закаливание лучше проводить в комплексе с правильными физическими нагрузками и сбалансированным питанием, калорийность которого будет соответствовать возрасту ребёнка", — пояснил специалист в беседе с "Мослентой".

Врач также отметил, что закаливание является непростым испытанием для организма, поэтому перед тем, как начать этот процесс, необходимо убедиться, что ребёнок здоров. На время болезни, по словам Османова, лучше отложить процедуры. В заключение медик добавил, что не стоит принуждать ребёнка к закаливанию, поскольку в противном случае стресс может дать обратный эффект.