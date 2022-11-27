Москвичка объяснила обмороком смертельное ДТП с матерью и ребёнком, но очевидцы говорят о другом

Очевидцы рассказали об аварии на улице Свободы на северо-западе Москвы, которая унесла жизни матери и маленького ребёнка. По мнению собеседников Лайфа, виновница ДТП вовсе не теряла сознание, как она утверждает.

Очевидцы рассказали о смертельной аварии на улице Свободы в Москве. Видео © Telegram / SHOT

"Она в телефоне сидела там, а говорит, что сознание потеряла. <...> Но она сама вылезла из машины", — рассказал очевидец.

Ещё один мужчина отметил, что машина влетела на тротуар "абсолютно неуправляемая". По его словам, от сильного удара грудной ребёнок отлетел вместе с коляской, а мать и её старшего сына поджало машиной.