Москвичка объяснила обмороком смертельное ДТП с матерью и ребёнком, но очевидцы говорят о другом
Очевидцы опровергли версию виновницы смертельного ДТП в Москве о потере сознания
Очевидцы рассказали об аварии на улице Свободы на северо-западе Москвы, которая унесла жизни матери и маленького ребёнка. По мнению собеседников Лайфа, виновница ДТП вовсе не теряла сознание, как она утверждает.
Очевидцы рассказали о смертельной аварии на улице Свободы в Москве. Видео © Telegram / SHOT
"Она в телефоне сидела там, а говорит, что сознание потеряла. <...> Но она сама вылезла из машины", — рассказал очевидец.
Ещё один мужчина отметил, что машина влетела на тротуар "абсолютно неуправляемая". По его словам, от сильного удара грудной ребёнок отлетел вместе с коляской, а мать и её старшего сына поджало машиной.
Как уже рассказывал Лайф, страшное ДТП произошло сегодня вечером. За рулём KIA Sportage находилась 37-летняя женщина. Она не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу, детям и автоледи начали оказывать медпомощь. Однако одного малыша спасти не удалось.
Telegram / SHOT