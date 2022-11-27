СМИ: Немцы потеряли желание помогать Украине из-за наплыва беженцев

Жители Германии всё меньше поддерживают оказание помощи Украине, и причина тому — усталость от украинских беженцев, которых в ФРГ большое количество. Об этом говорится в публикации американской газеты The Washington Post.

"По мере того как приходит понимание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приёма беженцев, немцы теряют энтузиазм в отношении приёма большего количества украинцев. Это может иметь серьёзные последствия в ближайшие месяцы", — сказано в материале.

Как отмечает газета, это подтверждает в том числе и онлайн-опрос. Он показал, что немцы всё ещё выражают симпатию Киеву, при этом большинство из них убеждены, что Германия и так много сделала для украинских беженцев.

Автор статьи предполагает, что нежелание народа Германии поддерживать участие в украинском конфликте может быть объяснимо чувством неприязни к военному вмешательству, которое люди прививали себе после завершения Второй мировой войны. Решение немецкого кабмина направить оружие на Украину стало значительным изменением во внешней политике страны, которая, как правило, отказывается от военных действий за рубежом.