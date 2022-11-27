Сожжённые авто и драки: Брюссель "отметил" беспорядками поражение сборной Бельгии на ЧМ

В центре Брюсселя вспыхнули беспорядки после проигрыша Бельгии в матче с Марокко во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлены последствия протестов.

Брюссель охватили беспорядки после победы Марокко над Бельгией на чемпионате мира в Катаре. Видео © Twitter / Vlaams Belang

"Десятки участников беспорядков перевернули и подожгли автомобиль, подожгли электросамокаты и забросали автомобили кирпичами. Полиция прибыла после того, как один человек получил травмы лица", — сообщило Associated Press.

По данным агентства, правоохранители были вынуждены оцепить ряд районов в центре Брюсселя, а также применить водомёты и слезоточивый газ для разгона людей. Также есть информация о задержанных, но их точное число неизвестно. Мэр Брюсселя Филипп Клоуз призвал держаться подальше от центра города и заверил, что власти делают всё необходимое, чтобы подавить беспорядки. Из-за происходящего пришлось временно остановить движение метро и трамваев.