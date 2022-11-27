"Локомотив" одержал первую победу под руководством Галактионова

Первую победу под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова одержал московский "Локомотив". Железнодорожники разгромили "Пари Нижний Новгород" в матче шестого тура группового этапа Кубка России по футболу со счётом 3:1.

Встреча группы A прошла в Москве. В составе хозяев поля отличились Наир Тикнизян (30-я минута), Франсуа Камано (33) и Вильсон Изидор (81). Единственный гол в составе нижегородцев забил Тимур Сулейманов (90+5). Нижегородцы с 10 очками стали третьими в турнирной таблице группы и продолжат выступление в основном раунде плей-офф "пути регионов". А красно-зелёные набрали 11 очков, заняли второе место и вышли в плей-офф "пути Российской премьер-лиги" (РПЛ). Он пройдёт в феврале-мае 2023 года.

Результат матча для "Локомотива" стал первым победным с главным тренером Михаилом Галактионовым. 11 ноября 38-летний специалист покинул аналогичный пост в ФК "Пари Нижний Новгород".