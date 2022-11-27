Аналитик спрогнозировал ответ России на введение потолка цен на нефть

"Заявления, что мы не будем продавать нефть тем странам, которые ввели потолок, давно звучат. Если страны Евросоюза последуют за Польшей и введут потолок в 30 долларов, то РФ однозначно перестанет продавать нефть (странам – участницам блока. — Прим. Лайфа) ", — отметил эксперт в беседе с "Лентой.ру".

При этом столь категоричных мер со стороны Москвы может не последовать в случае установления стоимости нефти на уровне 65–70 долларов за баррель, полагает Рыков. Примерно по такой цене сейчас и торгуется российское чёрное золото. В то же время специалист напомнил, что 5 декабря в силу вступает нефтяное эмбарго, в связи с чем страны, вводящие ценовой потолок, попросту не смогут закупать у нас сырьё. Данная ситуация может привести к снижению спроса, из-за чего Москва будет вынуждена сократить добычу. Главное, чтобы это было в небольшом объёме, резюмировал Рыков.