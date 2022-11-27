Аналитик спрогнозировал ответ России на введение потолка цен на нефть
Аналитик Рыков: Ответ России на потолок цен на нефть будет зависеть от выбранного максимума
Реакция российских властей на введение ценового потолка на нефть будет зависеть от того, какой именно предел стоимости чёрного золота установят страны Запада, считает заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.
"Заявления, что мы не будем продавать нефть тем странам, которые ввели потолок, давно звучат. Если страны Евросоюза последуют за Польшей и введут потолок в 30 долларов, то РФ однозначно перестанет продавать нефть (странам – участницам блока. — Прим. Лайфа)", — отметил эксперт в беседе с "Лентой.ру".
При этом столь категоричных мер со стороны Москвы может не последовать в случае установления стоимости нефти на уровне 65–70 долларов за баррель, полагает Рыков. Примерно по такой цене сейчас и торгуется российское чёрное золото. В то же время специалист напомнил, что 5 декабря в силу вступает нефтяное эмбарго, в связи с чем страны, вводящие ценовой потолок, попросту не смогут закупать у нас сырьё. Данная ситуация может привести к снижению спроса, из-за чего Москва будет вынуждена сократить добычу. Главное, чтобы это было в небольшом объёме, резюмировал Рыков.
Ранее стало известно, что Евросоюз отложил дальнейшее обсуждение потолка цен на нефть из России как минимум до 28 ноября. Источники агентства Bloomberg подчёркивают, что вышеописанные меры должны вступить в силу уже 5 декабря, из-за чего страны ЕС "находятся под давлением жёстких временных рамок". А сегодня Песков подтвердил намерение России не торговать нефтью и газом со странами, которые введут ограничения.
ТАСС / Егор Алеев