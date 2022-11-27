"Не вышло почему-то": Захарова напомнила о прогнозах Кулебы, чем украинцы займутся зимой
Мария Захарова прокомментировала рост случаев домашнего насилия на Украине
Позитивные прогнозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на зимний период не сбылись, так же как и многие другие обещания Киева. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о росте домашнего насилия на Украине на фоне отключений света.
"Помню, как Кулебище радовался холодку и говорил, что все будут заниматься любовью. Не вышло почему-то. Собственно, как и ничего из того, что обещал киевский режим", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
В конце публикации Захарова иронично допустила и такой вариант, что "это у них такая любовь".
Ранее Лайф писал, что МВД Украины заявило о росте случаев домашнего насилия из-за массовых отключений электричества. Выросло количество сообщений на горячую линию, сообщил глава министерства Денис Монастырский.
Telegram / Мария Захарова