"Не вышло почему-то": Захарова напомнила о прогнозах Кулебы, чем украинцы займутся зимой

Позитивные прогнозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на зимний период не сбылись, так же как и многие другие обещания Киева. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о росте домашнего насилия на Украине на фоне отключений света.

"Помню, как Кулебище радовался холодку и говорил, что все будут заниматься любовью. Не вышло почему-то. Собственно, как и ничего из того, что обещал киевский режим", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

В конце публикации Захарова иронично допустила и такой вариант, что "это у них такая любовь".