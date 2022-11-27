В Британии на теле убитого мужчины нашли следы "опасного вещества"

В городе Уиган на западе Великобритании обнаружили тело мужчины со следами некоего потенциально опасного вещества. По результатам проведённой проверки в местной полиции заявили, что мужчину застрелили и облили кислотой.

В заявлении ведомства говорится, что тело мужчины нашли в четверг, 24 ноября. Правоохранители призвали всех, кто контактировал с погибшим, связаться с полицией и срочно обратиться за помощью к врачам.

"По предварительной информации, жертва получила смертельное огнестрельное ранение и была облита кислотой", — указано в полицейском отчёте.

Экспертиза показала, что данное вещество не представляет угрозы для населения в районе, где было обнаружено тело. Полицейские заявили, что лишь принимают меры предосторожности в связи со случившимся.