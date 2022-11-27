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27 ноября, 20:26

Под Тверью разбился вертолёт "Робинсон"

В Тверской области потерпел крушение вертолёт "Робинсон-66". Как сообщили в МЧС, это случилось в районе населённого пункта Вязовец Кесовогорского района.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 22:30. На место ЧП было отправлено 22 человека и шесть единиц техники. Официально сообщается пока только о пострадавших, однако, по данным ТАСС, погибло два человека.

Yonhap: В Южной Корее разбился вертолёт с людьми на борту

Yonhap: В Южной Корее разбился вертолёт с людьми на борту

А несколько дней назад, как рассказывал Лайф, вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту находились четверо членов экипажа.

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Wikipedia / Alan Wilson

Андрей Григорьев

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