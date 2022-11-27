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27 ноября, 20:33

Зажгли в прямом смысле: В Турции болельщиков обстреляли фаерами и вратарю дали по голове

В Турции на матче "Алтая" и "Гёзтепе" футбольные фанаты пострадали от фаеров

<p>Момент нападения футбольного фаната на вратаря команды "Алтай". Обложка @ Twitter / <a href="https://twitter.com/TurkishIndy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@TurkishIndy</a></p>

Момент нападения футбольного фаната на вратаря команды "Алтай". Обложка @ Twitter / @TurkishIndy

В Измире (Турция) пришлось остановить матч второго дивизиона национального чемпионата по футболу между командами "Гёзтепе" и "Алтай". Несколько болельщиков были травмированы сигнальной ракетой, запущенной с трибуны.

Запуск фаеров в трибуну с болельщиками "Гёзтепе". Видео @ Twitter / @yilmazsozcu

На этом "приключения" не закончились, так как позже один из фанатов "Гёзтепе" выбежал на поле и ударил по голове вратаря команды противника угловым флажком. Причём, как видно на кадрах, снятых одним из болельщиков, мужчина сделал это, подкравшись сзади, пока вратарь следил за отправкой в больницу пострадавших от ракеты. Матч пришлось остановить.

Болельщик напал на вратаря команды "Алтай". Видео @ Twitter / @prokaliptika1

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Ранее Лайф писал, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" во время матча. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки на поле стали драться. В итоге красные карточки получили шестеро футболистов — по трое от каждой команды.

Анатолий Симоненко

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