Зажгли в прямом смысле: В Турции болельщиков обстреляли фаерами и вратарю дали по голове
В Турции на матче "Алтая" и "Гёзтепе" футбольные фанаты пострадали от фаеров
Момент нападения футбольного фаната на вратаря команды "Алтай". Обложка @ Twitter / @TurkishIndy
В Измире (Турция) пришлось остановить матч второго дивизиона национального чемпионата по футболу между командами "Гёзтепе" и "Алтай". Несколько болельщиков были травмированы сигнальной ракетой, запущенной с трибуны.
Запуск фаеров в трибуну с болельщиками "Гёзтепе". Видео @ Twitter / @yilmazsozcu
На этом "приключения" не закончились, так как позже один из фанатов "Гёзтепе" выбежал на поле и ударил по голове вратаря команды противника угловым флажком. Причём, как видно на кадрах, снятых одним из болельщиков, мужчина сделал это, подкравшись сзади, пока вратарь следил за отправкой в больницу пострадавших от ракеты. Матч пришлось остановить.
Болельщик напал на вратаря команды "Алтай". Видео @ Twitter / @prokaliptika1
Ранее Лайф писал, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" во время матча. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки на поле стали драться. В итоге красные карточки получили шестеро футболистов — по трое от каждой команды.