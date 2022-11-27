Зажгли в прямом смысле: В Турции болельщиков обстреляли фаерами и вратарю дали по голове

В Измире (Турция) пришлось остановить матч второго дивизиона национального чемпионата по футболу между командами "Гёзтепе" и "Алтай". Несколько болельщиков были травмированы сигнальной ракетой, запущенной с трибуны.

Запуск фаеров в трибуну с болельщиками "Гёзтепе". Видео @ Twitter / @yilmazsozcu

На этом "приключения" не закончились, так как позже один из фанатов "Гёзтепе" выбежал на поле и ударил по голове вратаря команды противника угловым флажком. Причём, как видно на кадрах, снятых одним из болельщиков, мужчина сделал это, подкравшись сзади, пока вратарь следил за отправкой в больницу пострадавших от ракеты. Матч пришлось остановить.

Болельщик напал на вратаря команды "Алтай". Видео @ Twitter / @prokaliptika1