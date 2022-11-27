Германия и Испания сыграли вничью на ЧМ в Катаре

Сборные Испании и Германии сыграли вничью со счётом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре.

Защитник немецкой сборной пробил ворота соперника в первом тайме (40-я минута), однако гол был отменён. Во второй половине матча в составе испанцев отличился забитым мячом Альваро Мората (62). Спас немцев от поражения на поле вышедший на замену форвард Никлас Фюллькруг (83).

Испания, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы Е. За ней идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1). В третьем туре испанцы встретятся с японцами, а немецкая команда — со сборной Коста-Рики. Матчи состоятся 1 декабря. Если последние потерпят поражение, команда немцев выйдет в плей-офф. Это также возможно в случае поражения или ничьей японцев в последнем туре.