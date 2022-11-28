Задержана водитель, насмерть сбившая женщину и ребёнка в Москве
В Москве задержали 37-летнюю женщину, которая на улице Свободы в Москве сбила пешеходов — мать с двумя маленькими детьми. Задержана она в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемой.
"В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц)", — уточняет Прокуратура Москвы.
Женщине грозит тюремный срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Как уже рассказывал Лайф, страшное ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 ноября. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу, позже одного малыша спасти не удалось. СКР запросил передачу ему возбуждённого уголовного дела.
Telegram / Прокуратура Москвы