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27 ноября, 21:15

Задержана водитель, насмерть сбившая женщину и ребёнка в Москве

В Москве задержали 37-летнюю женщину, которая на улице Свободы в Москве сбила пешеходов — мать с двумя маленькими детьми. Задержана она в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемой.

"В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц)", — уточняет Прокуратура Москвы.

Женщине грозит тюремный срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Москвичка объяснила обмороком смертельное ДТП с матерью и ребёнком, но очевидцы говорят о другом

Москвичка объяснила обмороком смертельное ДТП с матерью и ребёнком, но очевидцы говорят о другом

Как уже рассказывал Лайф, страшное ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 ноября. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу, позже одного малыша спасти не удалось. СКР запросил передачу ему возбуждённого уголовного дела.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Андрей Григорьев

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