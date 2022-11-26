Необычные традиции: Что можно и что нельзя делать в Филиппов день 27 ноября Чего ждали на Руси от Филиппова дня и почему христианский праздник перекликался с древним календарём славян. 26 ноября, 01:40 Обложка © Wikipedia

Для верующих День апостола Филиппа был заговеньем на Рождественский пост, но каких только странных и необычных традиций не было с ним связано в древности!

Апостол Филипп: воскресил подростка и уморил ехидну

Один из старейших образов апостола — византийская икона X века. Фото © Wikipedia

Апостол Филипп был одним из двенадцати учеников Христа, прославился чудесами и учёностью. В Сирии он воскресил умершего отрока, а во Фригии силой молитвы убил ехидну, обитавшую в змеином храме. Мученическую смерть апостол принял в городе Иераполе (ныне Турция). Правитель города Анфипат так "отблагодарил" апостола, исцелившего от укуса змеи его жену. Он распял Филиппа на кресте вниз головой за то, что он "обидел" его ехидну и повесил крест на стене храма. Во время казни началось сильное землетрясение, во время которого погиб и Анфипат, и все змеиные жрецы, а жители города молитвами апостола остались целыми и невредимыми. Благодаря за спасение, они бросились снимать Филиппа с креста, но не успели. Он умер, и его сестра Мариамна похоронила его. Вместе с апостолом Варфоломеем, который тоже был распят, но которого успели снять с креста, она пошла дальше — в Армению.

На Руси в этот день отгоняли волков и запасали муку

В Древней Руси Филиппов день совпадал со временем, когда осенние работы были полностью завершены — и начиналась суровая русская зима. Этот день называли глухозимьем. Считалось, что после него дороги заметает, каждая деревня остаётся на долгое время отрезанной от других, а в лесах буйствуют злые морозные духи. Суеверные крестьяне называли Рождественский пост, следовавший за Филипповым днём, Карачунским — в честь морозного духа Карачуна. Поэтому всё, что могли, старались доделать до Филиппова дня. В дни перед праздником старались съездить на мельницу, намолоть как можно больше муки про запас, запасались дровами, сеном.

Крестьяне верили, что после Филиппова дня начинается "волчий месяц" — волки сбиваются в стаи и нападают на зазевавшихся путников, заходят в деревни. Поэтому в лес и в другие деревни без большой нужды не ездили. На Дунае славяне в этот день "замазывали" пасти и глаза волкам — развозили грязь возле печек и порогов, мазали грязью двери в сарае. По этой же причине — из-за боязни волков — в Рождественский пост никогда не шили мужскую одежду. Верили, что в такой одежде на мужа или сына обязательно нападёт волк. Старались даже не зашивать порванное — считали, что волк обязательно придёт "за своим" даже на двор и вырвет зашитый клок одежды вместе с мясом.

На Филиппов день крестьяне слушали звуки, доносящиеся из леса. Если слышали вой волка, верили — это к войне. А вот чуваши верили, что слышать вой волка — к богатству. Отношение к волкам было разным в зависимости от региона. Например, в Полесье верили, что волки приходят к домам и истребляют нечисть, то есть выполняют роль охранников людей. Правда и там опасались зимней встречи с волком, а если такое случалось, молили о защите предков и мысленно призывали какого-нибудь уже скончавшегося умелого охотника.

По рассказам крепко верующих ямщиков, волков от дороги отгоняли колокольным звоном. Именно для этого и крепился поддужный колокольчик. "Чует нечистая сила, что крещёные едут!" — говорили бывалые ямщики. А чтобы волк ночью не пробрался на двор и не зарезал скот, оббегали деревни с колокольчиком в руках, читая при этом молитвы.

Кормили предков и ездили на кочерге

Возможно, именно из-за волков день апостола Филиппа на Руси оказался связан с "кормлением" предков, ведь волк считался на Руси одним из животных, которое могло переходить туда-сюда между мирами живых и мёртвых. Особенно это было заметно у коми-зырян, у которых заговенье на Рождественский пост стало особым праздником. Этот день назывался "чипан öбöдня" — куриная обедня. В этот день крестьяне устраивали для родных и друзей пир, в последний раз перед постом досыта ели мяса, но главными блюдами на столе становились пироги и блины — то есть блюда, связанные с поминовением предков. Возможно, в древности перед самыми холодными месяцами предков кормили впрок, позже земля становилась твёрдой, и души покойников уже не могли пройти сквозь неё в этот мир.

А в отдельных деревнях Нижегородской губернии с Филипповым днём соединился древний славянский праздник сбора урожая. В более южных регионах его праздновали раньше — в сентябре. На таком празднике собиралась вся деревня, и все дружно резали, готовили и поедали жертвенного быка, а мужчины братались, выпивая из одной чаши.

Гадания по книге. Фото © kulturologia.ru

Интересный факт: самые отчаянные, не боявшиеся наказания крестьяне на Филиппов день гадали. Считалось, в этот день можно узнать, кто умрёт в течение года. Для этого раздевались донага и верхом на кочерге объезжали дом, а потом заглядывали в окна так, чтобы никто не заметил. Верили: кого увидишь без головы — того ждёт смерть. Поскольку на большей части Руси уже стояли морозы, гадающему нужно было иметь недюжинное здоровье. Ну а если гадальщик простывал и умирал, считали, что поделом, — прогневал Бога.

Не женился — молись и терпи!

В Филиппов день у крестьян заканчивался период свадеб. В этот день их догуливали, а те, кто так и не повенчался, вынуждены были проверять свои чувства и ждать окончания поста. Период свадеб в деревнях определялся не только постами, но и крестьянскими работами — летом справлять свадьбы было некогда. Удивительно, но и городское население на Руси придерживалось той же традиции. Большая часть венчаний приходилась на период от Покрова до Филиппова дня и на период от Крещения до Масленицы. Эти дни в народе получили названия свадебников. Впрочем, со временем свадьбы в городе стали играть и летом — чаще всего в июле.

Этнографы делили русские города на три типа. В одних больше всего свадеб приходилось на осень. Таким городом, например, была Калуга. В других свадьбы играли зимой — так поступали в Орле или в Воронеже, а были города, где свадьбы распределялись поровну между осенью и зимой.

С наступлением Филиппова (Рождественского) поста в деревнях менялся характер молодёжных посиделок. Молодожёнам ходить на них уже запрещалось — они начинали наравне с другими взрослыми заниматься хозяйством.

Постные посиделки

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С Филиппова дня молодёжь собиралась по очереди у каждого из деревенских девушек и парней, но развлечения становились другими. Танцы были под строгим запретом. "Поцелуйные" песни и игры тоже. В некоторых деревнях разрешались протяжные духовные песни и чтения. На посиделках обязательно присутствовали взрослые. За Уралом посиделки проходили почти исключительно в домах замужних взрослых женщин, которые внимательно следили за поведением молодёжи.

Чем ближе было к Рождеству, тем строже становились предписания. На Кубани во время поста запрещали даже отгадывать загадки, в Волгоградской губернии запрещалось петь. Под Курском пели только специальные "филипповские" песни: "На улице туман", "На песочку, на камушку". Старожилы вспоминали, что даже при отсутствии надзора молодёжь не решалась на танцы. "Если узнают, плохо будет, достанется на орехи!" Наказание могло быть строгим: от нескольких дней дополнительного поста и до тысячи поклонов в день.

В деревнях Тобольской губернии на посиделки ходили только девушки, они приносили с собой различную работу: шитьё, полотенца для вышивки или прялки и пряли лён, очищенный от костры (одревесневших частей стебля). Филиппов день в народе называли ещё и Куделицей. С этого дня девушки пряли лён, коноплю, из которой тоже делали одежду, овечью шерсть. Родители считали такое времяпровождение наиболее полезным для семейного бюджета — ведь без парней и их зубоскальства дочери выполняли больше работы. На первой неделе поста родители в обязательном порядке шли с детьми в храмы — на исповедь и причастие.

Авторы Майя Новик