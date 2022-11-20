Архистратиг и экзорцист: Почему встреча с Архангелом Михаилом на Руси для некоторых людей означает смерть Что означает праздник Собора архистратига Михаила 21 ноября, или Михайлов день, древние приметы и при чём тут экзорцизм. 20 ноября, 01:40 Обложка © theins.ru

На Руси к архистратигу Михаилу было особое отношение. Его изображали воином, копьём пронзающим дьявола Бафомета, а в Средние века писали в образе всадника Апокалипсиса, который топтал бесов копытами своего коня. Его изображение было на стяге Ивана Грозного, а на Руси его звали "воеводой грозных сил".

Генералиссимус среди ангелов

По Библии, Михаил возглавил ангелов в битве с отпавшим от Бога Денницей, на сторону которого встала треть небесных духов. Битва началась не сразу. Сначала Михаил призывал отпавших одуматься, но, когда его уговоры отвергли, встал во главе ангелов и сокрушил гордецов. С момента Большого взрыва и основания Вселенной это была первая в мире война. Денница был низвержен на землю. Так кто же он, ангел Михаил, победивший зло, и почему он сумел его победить?

По Писанию, это огненный дух высшего ангельского чина серафимов, один из семи серафимов, стоящих у престола Бога, об этом говорит Книга Иова. В православной иконографии Михаила всегда изображают огненно-красным. В Ветхом Завете пророк Даниил называет его "князем великим", вождём всех вождей, а в Книге Еноха его называют наместником Бога на земле. Да, представьте себе: на самом деле наместник не папа римский, а архангел Михаил. Именно поэтому он побеждает Сатану, потому что он сильнее.

Архангелом Михаила называют, потому что он начальник над всеми другими ангелами. Греческая приставка архео означает "начальство". Поэтому его называют ещё и архистратигом (Ἀρχιστρατηγός), то есть главным командиром, главнокомандующим. Если бы он был человеком, то в России XVII века он был бы генералиссимусом. Он командир, поэтому именно и взялся подавить бунт Денницы и вступил в бой, когда дело не удалось решить миром.

Согласно Ветхому Завету, Михаила видели с мечом. Это случалось, когда он перед битвой за Иерихон явился Иисусу Навину и назвал себя "вождём сил Господа". На самом деле его меч символизирует слово божие. Именно им Михаил поборол дьявола, когда тот предъявил права на почившего пророка Моисея. В ответ Михаил сказал: "Господь да запретит тебе". И этого оказалось достаточно.

Покровитель воинов

В православии Михаил стал главным покровителем воинов. В одном только Константинополе в его честь было создано 19 храмов. От ромеев почитание архангела пришло на Русь, где он с X века стал небесным покровителем князей и дружин.

По преданиям, Михаил являлся князю Ярославу Мудрому и помог победить ему братоубийцу, двоюродного брата Святополка Окаянного. Он являлся монахам Киево-Печерской обители в виде огненного столпа и помогал Владимиру Мономаху победить половцев. Известна так называемая черниговская гривна, монета, чеканившаяся во времена Владимира Мономаха, на которой изображался архангел.

Русский святой Пафнутий Боровский был уверен: Новгород не пострадал от нашествия Батыя именно из-за заступничества архистратига. Об этом Пафнутию рассказывал его дед, монгольский баскак Марти. Историки до сих пор не знают, что заставило Батыя повернуть войско, не дойдя до Новгорода. Дед поведал, что, вернувшись в Киев и увидев на стене разрушенного храма лик Михаила, хан показал на него и сказал: "Это он не дал мне идти дальше".

А осенью 1608 года, когда польско-литовские войска Лжедмитрия осадили Троице-Сергиеву лавру, архангел Михаил явился впавшему в забытье от усталости архимандриту Иоасафу и предсказал врагам отмщение. Случилось это 8 ноября по старому стилю, 21 ноября — по новому (в Михайлов день, праздник, который в Русской православной церкви именуют Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных). Дела монахов к тому времени были уже совсем плохи, многие погибли, поляки обстреливали монастырь из "Трещеры", огромной пушки. Одно ядро во время службы попало в Троицкий храм, ударило в колокол и влетело в алтарь, обезобразив икону архистратига. Именно после этого огненный дух и явился Иоасафу.

После видения монахи воодушевились и на следующий день сумели не только взорвать пушку, но и малым отрядом сделать вылазку, перебили множество литовцев и захватили оружие и боеприпасы, что решило исход осады. Во время боя многие из них видели прекрасного юношу, который сражался вместе с ними в самых жарких стычках и чудесным образом исчез после боя.

Приметы Михайлова дня

С Михайловым днём в Древней Руси было связано много поверий. Считалось, что в этот день начинается настоящая зима: архангел Михаил заковывал землю в снега и льды. Скот переводили в тёплый хлев. Суеверные крестьяне в ноябре боялись дворового — духа, который обитал на дворе. Поэтому по темноте лишний раз не ходили, духа задабривали, боялись, что убежит, испугавшись грядущего праздника, а на его место придёт другой, более вредный. Как это сочеталось с православием, непонятно.

Чтобы отогнать лихого духа, в деревнях Среднего Поволжья в жертву приносили самого плохонького петуха: рубили ему голову старым топором. Детвора гоняла по двору отрубленную голову и пела считалки, отгонявшие лихого духа и посылавшие его куда подальше — в прорубь.

Считалось, что именно в конце ноября святые кузнецы Косма и Дамиан ковали крепкие цепи, которыми архангел удерживал злых духов подальше от человеческого жилья.

В некоторых странах Восточной Европы ещё в начале XX века в Михайлов день резали ягнят, их кровью мазали детей, прося Михаила защитить их. А у чехов и сербов и сейчас существует обычай, по которому кузнецы в этот день по окончании работы трижды бьют по наковальне молотом. Считается, что так они помогают ковать цепи, которыми дьявол связан в преисподней.

Суеверные женщины на Руси перед праздником читали заговоры, обращённые к архангелу, а старики готовились к встрече с ним, ведь на Руси архистратига почитали как ангела смерти.

Михаил — ангел смерти

На Руси верили, что архангел не оставляет человека и после смерти. Поэтому встречи с ним не искали, считая, что она может добром и не закончиться, но и не убегали от него, зная, что Михаил может сопроводить душу в Царствие Небесное и бесы её не тронут.

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В апокрифах и в "Житиях святых" сохранились многочисленные свидетельства, что архангел являлся людям, сопровождал их в загробный мир и показывал им, что их ждёт. Некоторые грешники после такого потрясения становились на путь исправления, подобно грешной Ольге, которая до явления архангела была "женщиной с низкой социальной ответственностью", или подобно монаху-пьянице Михаилу из Соловецкого монастыря, с которым произошло то же самое.

Средневековый русский автор Парфений Уродивый прямо называл Михаила ангелом смерти, который подносит умирающему смертную чашу, извлекает душу из тела и сопровождает его на пути в Царствие Небесное. "Смертию нас назирает и от суеты мира избав[1]ляет, и на суд праведный ко Христу представляет, и от вечных мук избав[1]ляет", — так и написано в каноннике.

Главный экзорцист

Архистратига Михаила почитали и простые люди. Для них он стал первым помощником в борьбе с нечистыми духами, то есть стал на Руси первым экзорцистом. В представлении крестьян архангел ходил по городам и весям и продолжал бороться с дьяволом. Крестьяне верили: если началась гроза — это Михаил сражается с чертями и посылает в них молнии.

Иконки с изображением архангела надевали на младенцев для защиты от чертей и сглаза. Такие же иконки носили воины. В молитвах к архистратигу обращались, когда становилось страшно по ночам, когда грозила опасность от иноверцев, когда обуревала гордыня.

На Руси верили: Бог даёт при крещении каждому человеку своего ангела-хранителя. Архангел Михаил являлся как бы всеобщим ангелом-хранителем русского народа. У него просили защиты на войне, а также от бесов, врагов и преступников.

Если человека подозревали в одержимости, его обязательно приводили к иконе архистратига. Уже в XIV веке в молитвенниках сельских священников были молитвы к архангелу Михаилу с просьбами освободить людей от трясавиц, нежити, недузех, лихих людей и порчи. Позже такие молитвы вошли в официальные требники.

Люди верили: молитва к архистратигу даёт человеку власть над бесом, бесплотный дух становится более телесным, тогда его можно поколотить, допросить или прогнать.

Старец Парфений Киевский, живший в XIX веке, рассказывал, как однажды молитва к архангелу спасла его от чудовищ, наполнивших келью. Стоило ему обратиться к Михаилу, как в келье появилась Богородица в сопровождении архангела и бесы сгинули. А мученику Никите Михаил даже позволил избить искушавшего его демона. Тот схватил ослабшего беса, наступил ногой на шею и побил цепями, после чего учинил допрос, во время которого демон сказал, что его зовут Вельзевул и что его прислал к святому Сатана, чтобы он искусил Никиту, а потом получил бы у дьявола награду.

Авторы Майя Новик