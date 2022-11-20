Архистратиг и экзорцист: Почему встреча с Архангелом Михаилом на Руси для некоторых людей означает смерть
Что означает праздник Собора архистратига Михаила 21 ноября, или Михайлов день, древние приметы и при чём тут экзорцизм.
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На Руси к архистратигу Михаилу было особое отношение. Его изображали воином, копьём пронзающим дьявола Бафомета, а в Средние века писали в образе всадника Апокалипсиса, который топтал бесов копытами своего коня. Его изображение было на стяге Ивана Грозного, а на Руси его звали "воеводой грозных сил".
Генералиссимус среди ангелов
По Библии, Михаил возглавил ангелов в битве с отпавшим от Бога Денницей, на сторону которого встала треть небесных духов. Битва началась не сразу. Сначала Михаил призывал отпавших одуматься, но, когда его уговоры отвергли, встал во главе ангелов и сокрушил гордецов. С момента Большого взрыва и основания Вселенной это была первая в мире война. Денница был низвержен на землю. Так кто же он, ангел Михаил, победивший зло, и почему он сумел его победить?
По Писанию, это огненный дух высшего ангельского чина серафимов, один из семи серафимов, стоящих у престола Бога, об этом говорит Книга Иова. В православной иконографии Михаила всегда изображают огненно-красным. В Ветхом Завете пророк Даниил называет его "князем великим", вождём всех вождей, а в Книге Еноха его называют наместником Бога на земле. Да, представьте себе: на самом деле наместник не папа римский, а архангел Михаил. Именно поэтому он побеждает Сатану, потому что он сильнее.
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Архангелом Михаила называют, потому что он начальник над всеми другими ангелами. Греческая приставка архео означает "начальство". Поэтому его называют ещё и архистратигом (Ἀρχιστρατηγός), то есть главным командиром, главнокомандующим. Если бы он был человеком, то в России XVII века он был бы генералиссимусом. Он командир, поэтому именно и взялся подавить бунт Денницы и вступил в бой, когда дело не удалось решить миром.
Согласно Ветхому Завету, Михаила видели с мечом. Это случалось, когда он перед битвой за Иерихон явился Иисусу Навину и назвал себя "вождём сил Господа". На самом деле его меч символизирует слово божие. Именно им Михаил поборол дьявола, когда тот предъявил права на почившего пророка Моисея. В ответ Михаил сказал: "Господь да запретит тебе". И этого оказалось достаточно.
Покровитель воинов
В православии Михаил стал главным покровителем воинов. В одном только Константинополе в его честь было создано 19 храмов. От ромеев почитание архангела пришло на Русь, где он с X века стал небесным покровителем князей и дружин.
По преданиям, Михаил являлся князю Ярославу Мудрому и помог победить ему братоубийцу, двоюродного брата Святополка Окаянного. Он являлся монахам Киево-Печерской обители в виде огненного столпа и помогал Владимиру Мономаху победить половцев. Известна так называемая черниговская гривна, монета, чеканившаяся во времена Владимира Мономаха, на которой изображался архангел.
Русский святой Пафнутий Боровский был уверен: Новгород не пострадал от нашествия Батыя именно из-за заступничества архистратига. Об этом Пафнутию рассказывал его дед, монгольский баскак Марти. Историки до сих пор не знают, что заставило Батыя повернуть войско, не дойдя до Новгорода. Дед поведал, что, вернувшись в Киев и увидев на стене разрушенного храма лик Михаила, хан показал на него и сказал: "Это он не дал мне идти дальше".
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А осенью 1608 года, когда польско-литовские войска Лжедмитрия осадили Троице-Сергиеву лавру, архангел Михаил явился впавшему в забытье от усталости архимандриту Иоасафу и предсказал врагам отмщение. Случилось это 8 ноября по старому стилю, 21 ноября — по новому (в Михайлов день, праздник, который в Русской православной церкви именуют Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных). Дела монахов к тому времени были уже совсем плохи, многие погибли, поляки обстреливали монастырь из "Трещеры", огромной пушки. Одно ядро во время службы попало в Троицкий храм, ударило в колокол и влетело в алтарь, обезобразив икону архистратига. Именно после этого огненный дух и явился Иоасафу.
После видения монахи воодушевились и на следующий день сумели не только взорвать пушку, но и малым отрядом сделать вылазку, перебили множество литовцев и захватили оружие и боеприпасы, что решило исход осады. Во время боя многие из них видели прекрасного юношу, который сражался вместе с ними в самых жарких стычках и чудесным образом исчез после боя.
Приметы Михайлова дня
С Михайловым днём в Древней Руси было связано много поверий. Считалось, что в этот день начинается настоящая зима: архангел Михаил заковывал землю в снега и льды. Скот переводили в тёплый хлев. Суеверные крестьяне в ноябре боялись дворового — духа, который обитал на дворе. Поэтому по темноте лишний раз не ходили, духа задабривали, боялись, что убежит, испугавшись грядущего праздника, а на его место придёт другой, более вредный. Как это сочеталось с православием, непонятно.
Чтобы отогнать лихого духа, в деревнях Среднего Поволжья в жертву приносили самого плохонького петуха: рубили ему голову старым топором. Детвора гоняла по двору отрубленную голову и пела считалки, отгонявшие лихого духа и посылавшие его куда подальше — в прорубь.
Считалось, что именно в конце ноября святые кузнецы Косма и Дамиан ковали крепкие цепи, которыми архангел удерживал злых духов подальше от человеческого жилья.
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В некоторых странах Восточной Европы ещё в начале XX века в Михайлов день резали ягнят, их кровью мазали детей, прося Михаила защитить их. А у чехов и сербов и сейчас существует обычай, по которому кузнецы в этот день по окончании работы трижды бьют по наковальне молотом. Считается, что так они помогают ковать цепи, которыми дьявол связан в преисподней.
Суеверные женщины на Руси перед праздником читали заговоры, обращённые к архангелу, а старики готовились к встрече с ним, ведь на Руси архистратига почитали как ангела смерти.
Михаил — ангел смерти
На Руси верили, что архангел не оставляет человека и после смерти. Поэтому встречи с ним не искали, считая, что она может добром и не закончиться, но и не убегали от него, зная, что Михаил может сопроводить душу в Царствие Небесное и бесы её не тронут.
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В апокрифах и в "Житиях святых" сохранились многочисленные свидетельства, что архангел являлся людям, сопровождал их в загробный мир и показывал им, что их ждёт. Некоторые грешники после такого потрясения становились на путь исправления, подобно грешной Ольге, которая до явления архангела была "женщиной с низкой социальной ответственностью", или подобно монаху-пьянице Михаилу из Соловецкого монастыря, с которым произошло то же самое.
Средневековый русский автор Парфений Уродивый прямо называл Михаила ангелом смерти, который подносит умирающему смертную чашу, извлекает душу из тела и сопровождает его на пути в Царствие Небесное. "Смертию нас назирает и от суеты мира избав[1]ляет, и на суд праведный ко Христу представляет, и от вечных мук избав[1]ляет", — так и написано в каноннике.
Главный экзорцист
Архистратига Михаила почитали и простые люди. Для них он стал первым помощником в борьбе с нечистыми духами, то есть стал на Руси первым экзорцистом. В представлении крестьян архангел ходил по городам и весям и продолжал бороться с дьяволом. Крестьяне верили: если началась гроза — это Михаил сражается с чертями и посылает в них молнии.
Иконки с изображением архангела надевали на младенцев для защиты от чертей и сглаза. Такие же иконки носили воины. В молитвах к архистратигу обращались, когда становилось страшно по ночам, когда грозила опасность от иноверцев, когда обуревала гордыня.
На Руси верили: Бог даёт при крещении каждому человеку своего ангела-хранителя. Архангел Михаил являлся как бы всеобщим ангелом-хранителем русского народа. У него просили защиты на войне, а также от бесов, врагов и преступников.
Если человека подозревали в одержимости, его обязательно приводили к иконе архистратига. Уже в XIV веке в молитвенниках сельских священников были молитвы к архангелу Михаилу с просьбами освободить людей от трясавиц, нежити, недузех, лихих людей и порчи. Позже такие молитвы вошли в официальные требники.
Люди верили: молитва к архистратигу даёт человеку власть над бесом, бесплотный дух становится более телесным, тогда его можно поколотить, допросить или прогнать.
Старец Парфений Киевский, живший в XIX веке, рассказывал, как однажды молитва к архангелу спасла его от чудовищ, наполнивших келью. Стоило ему обратиться к Михаилу, как в келье появилась Богородица в сопровождении архангела и бесы сгинули. А мученику Никите Михаил даже позволил избить искушавшего его демона. Тот схватил ослабшего беса, наступил ногой на шею и побил цепями, после чего учинил допрос, во время которого демон сказал, что его зовут Вельзевул и что его прислал к святому Сатана, чтобы он искусил Никиту, а потом получил бы у дьявола награду.