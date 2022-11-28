Жителей нескольких регионов предупредили об экстремальных холодах

Целый ряд регионов России ожидает экстремально холодная погода вплоть до 30 градусов мороза. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это регионы Урала, юга Западной Сибири и Иркутская область.

"Температура будет ниже нормы на 7–10 градусов. Например, в Курганской, Челябинской областях прогнозируется 23–30 градусов мороза ночью и 16–20 градусов мороза днём", — приводит ТАСС слова учёного.

На юге Сибири в ряде регионов температура будет ниже нормы на 10–14, а то и на 16–18 градусов. Изменится ситуация лишь к началу следующей недели.

"Это значит, что в Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае ночью прогнозируется минус 25–30 в среднем, в Томской области — минус 33–35 градусов", — сказал Вильфанд.

В Иркутской области в отдельных районах столбики термометров будут опускаться до 43 градусов мороза, и так будет до 1 декабря включительно.

А вот жителей Ростовской области, Краснодарского, Камчатского, Приморского краёв и Крыма ожидают сильные осадки и ветер. Так, в Ростовской области будет мокрый снег, на Черноморском побережье Краснодарского края — ветер до 23 м/с. В Крыму в понедельник будет дождь, а в горах полуострова также возможен мокрый и обычный снег.