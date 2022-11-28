В России призвали легализовать незамерзайку с метанолом

Запрет на производство незамерзающей стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта массово нарушается, поэтому есть резон его легализовать. С соответствующей просьбой обратился Национальный автомобильный союз (НАС) в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. НАС считает, что снятие запрета на выпуск такой незамерзайки окажет поддержку отечественным производителям метанола.

"Это позволит сохранить и увеличить переработку природного газа, а также повысит доходы федерального бюджета за счёт вывода из тени целого сегмента экономики", — приводит газета "Известия" мнение президента НАС Антона Шапарина.

В качестве способа избежать тяжёлых последствий для здоровья он предлагает обязать производителей добавлять в жидкость специальные горькие присадки. В России запрет на незамерзайку с метанолом ввели в 2000 году из-за того, что её нередко пили в качестве спиртного.

За более чем два десятилетия позиция Роспотребнадзора по этому поводу не изменилась. Нелегально некоторые компании используют в стеклоочистителях метиловый спирт, который обладает слабым запахом, неотличимым от этилового (пищевого). А это сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Собеседники издания считают, что нужно просто обязать производителей крупным шрифтом указывать на этикетке содержание метанола и писать, что это яд. А также, считают некоторые специалисты, поможет подробная инструкция, какие первоочередные меры надо принять, чтобы снизить воздействие этого вещества на организм.