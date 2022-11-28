Россиян предупредили о штрафе за неправильные зимние шины
Юрист Редин: За использование разных зимних шин могут оштрафовать
Штрафа за езду на летних шинах зимой в России пока нет, а вот за неправильное использование зимних шин могут оштрафовать. Об этом заявил управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
В интервью "Прайму" он пояснил, что в техрегламенте Таможенного союза есть требования к шинам, в том числе к рисунку протектора, его глубине и маркировке. Так, на автомобиле нельзя одновременно использовать разные варианты шин, комбинировать шипованные и нешипованные. Также нельзя ездить на изношенных. Всё это грозит штрафом по статье 12.5 КоАП — 500 рублей за управление машиной с неисправностями.
У зимней автомобильной резины есть особая маркировка. Она может выглядеть как M+S, M&S или M S, то есть mud + snow, что в переводе означает "грязь + снег".
Юрист призывает, хоть и нет штрафа за использование летних шин в зимнее время, всё же переходить на зимнюю резину. Лучше ориентироваться на погодные условия и особенности климата.
"Иногда лучше поездить на шипах без снега, чем в самый ответственный момент рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью", — сказал Редин.
Ранее Лайф сообщал, что россияне ежегодно выбрасывают миллион тонн шин. При этом переработкой таких отходов занимается 80 компаний, их мощности позволяют утилизировать лишь треть от всего поступающего объёма.
Freepik / senivpetro