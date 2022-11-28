Россиян предупредили о штрафе за неправильные зимние шины

Штрафа за езду на летних шинах зимой в России пока нет, а вот за неправильное использование зимних шин могут оштрафовать. Об этом заявил управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

В интервью "Прайму" он пояснил, что в техрегламенте Таможенного союза есть требования к шинам, в том числе к рисунку протектора, его глубине и маркировке. Так, на автомобиле нельзя одновременно использовать разные варианты шин, комбинировать шипованные и нешипованные. Также нельзя ездить на изношенных. Всё это грозит штрафом по статье 12.5 КоАП — 500 рублей за управление машиной с неисправностями.

У зимней автомобильной резины есть особая маркировка. Она может выглядеть как M+S, M&S или M S, то есть mud + snow, что в переводе означает "грязь + снег".

Юрист призывает, хоть и нет штрафа за использование летних шин в зимнее время, всё же переходить на зимнюю резину. Лучше ориентироваться на погодные условия и особенности климата.

"Иногда лучше поездить на шипах без снега, чем в самый ответственный момент рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью", — сказал Редин.