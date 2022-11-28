Названы регионы, где дизтопливо более доступно для жителей

Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить те, кто живёт в Москве, на Чукотке, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. А вот экономить в этом отношении приходится жителям Ингушетии, Алтайского края и Кабардино-Балкарии. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования, проведённого агентством.

В публикации говорится, что за первые десять месяцев этого года цены на дизтопливо подскочили в большей части российских регионов, однако темпы роста в основном были невысокими. В октябре средняя стоимость солярки в стране составила 55,54 рубля за литр, а это на 3,1% выше, чем в декабре 2021 года. По словам экспертов, дизтопливо в 2022 году дорожает быстрее, чем автомобильный бензин, что объясняется спецификой рынка. Специалисты отмечают высокую разницу уровня цен в разных регионах. Максимальная и минимальная отличаются больше чем в 1,5 раза.

При этом аналитики подчёркивают, что уровень цен на АЗС не всегда является отражением доступности топлива для граждан, ведь уровень зарплат разительно различается в разных регионах.

По результатам составленного специалистами рейтинга, наиболее доступное дизельное топливо оказалось в Москве. Там на среднемесячную зарплату можно приобрести 1891 литр. На Чукотке можно купить 1823 литра, а в ЯНАО — 1739 литров. Ещё в девяти регионах на среднюю зарплату можно приобрести свыше одной тысячи литров. В числе лидеров по доступности дизельного топлива оказались регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. При этом во многих регионах, которые в этом списке занимают первую двадцатку, цены намного выше, чем во всей России.

По результатам исследования, в Ингушетии на среднемесячную зарплату можно купить 534 литра дизтоплива, хотя уровень цен на солярку там ниже общероссийского примерно на 3 рубля за литр. В Алтайском крае на среднемесячную зарплату можно купить 551, в Кабардино-Балкарии 559 литров, в Калмыкии 562 литра, в Карачаево-Черкесии 565 литров.

Наиболее дешёвое дизельное топливо можно купить в Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, а также в Калужской области. Там цена за литр ниже 52 рублей, тогда как средняя цена по стране составляет 55,54 рубля. А вот в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Якутии самый дорогой дизель — 70 рублей. Но по доступности эти регионы входят в первую двадцатку, так как там высокие зарплаты. По данным аналитиков, в этом году стоимость дизтоплива в большинстве регионов увеличилась. Снижение было обнаружено только четырёх — в Кировской, Костромской и Новосибирской областях, в ХМАО. В 16 регионах за 10 месяцев стоимость солярки выросла не больше, чем на 5%.

По мнению экспертов, учитывая ситуацию на рынке, связанную с санкциями на экспорт, существенного повышения цен на топливо до конца года не случится. По мнению специалистов, рост цен не превысит 4% по итогам года.