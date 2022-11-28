Священник объяснил, что можно и нельзя делать в Рождественский пост

Православным верующим в Рождественский пост можно продолжать вести обычную жизнь, при этом нужно молиться, а также наполнять душу добрыми мыслями, совершать добрые дела. Об этом рассказал священник Максим Филонов.

"Человек может продолжать жить своей обычной жизнью. Но нужно помнить, что в эти 40 дней важно молиться, наполнять своё сердце и душу добрыми мыслями и делами. Помогайте своему ближнему, нуждающимся и тем, кому необходима поддержка в это сложное время", — пояснил Филонов в интервью газете "Вечерняя Москва".

Он также отметил, что Рождественский пост не может стать препятствием для бракосочетания, при этом от пышных торжеств лучше воздержаться. В некоторые дни поста разрешается употребление небольшого количества красного вина или кагора. При этом следует тщательно следить за собственными эмоциями и отказаться от злости, раздражения, ссор с близкими, зависти, а также осуждения.

Как подчеркнул священник, в Рождественский пост недопустимы "повседневные грехи": нужно отстраниться от злости, раздражения, ссор с близкими, зависти и осуждения других. А также следует отстраниться от лени, чрезмерного отдыха и просмотра телевизора.