"Мёртвый город": Обнародованы первые кадры спин-оффа "Ходячих мертвецов"

Телеканал AMC показал первый короткий тизер мини-сериала "Ходячие мертвецы. Мёртвый город". Это будет один из спин-оффов зомби-драмы "Ходячие мертвецы", которая продлилась 11 сезонов.

В новом шоу зрители увидят историю Мэгги и Нигана (их сыграют Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган), которые попадают на постапокалиптический Манхэттен, давно отрезанный от мира. Съёмки сериала проходили с июля по октябрь 2022 года, выход "Мёртвого города" анонсирован на апрель 2023-го. Всего зрителям покажут шесть серий.