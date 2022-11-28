Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 23:42

"Мёртвый город": Обнародованы первые кадры спин-оффа "Ходячих мертвецов"

Опубликован тизер сериала "Ходячие мертвецы. Мёртвый город"

Телеканал AMC показал первый короткий тизер мини-сериала "Ходячие мертвецы. Мёртвый город". Это будет один из спин-оффов зомби-драмы "Ходячие мертвецы", которая продлилась 11 сезонов.

В новом шоу зрители увидят историю Мэгги и Нигана (их сыграют Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган), которые попадают на постапокалиптический Манхэттен, давно отрезанный от мира. Съёмки сериала проходили с июля по октябрь 2022 года, выход "Мёртвого города" анонсирован на апрель 2023-го. Всего зрителям покажут шесть серий.

"Это гадость!": Сын Ширвиндта жёстко прошёлся по ремейку "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым

"Это гадость!": Сын Ширвиндта жёстко прошёлся по ремейку "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым

А ранее Лайф сообщал, что звезда российского и белорусского кино Анатолий Котенёв сыграл в пятом сезоне сериала о британской монаршей семье "Корона". 64-летнему артисту досталась роль первого президента России Бориса Ельцина.

Обложка ©

Youtube / AyNix TWD

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров