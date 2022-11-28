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28 ноября, 00:57

Теперь и в кино: Про "Иванушек" снимут фильм

Продюсер Пристансков: Съёмки фильма про "Иванушек International" стартуют в 2023 году

Летом 2023 года могут начаться съёмки художественного фильма о российской группе "Иванушки International", созданной продюсером Игорем Матвиенко и завоевавшей известность в 1990-е годы. О таких планах рассказал продюсер картины Дмитрий Пристансков.

"Мы бы хотели сделать комедию. Кроме того, там будет очень много музыки. Сейчас мы находимся в стадии "сборки" проекта. Сценарий у нас уже есть, осталось только поработать над некоторыми диалогами. Если всё пойдёт удачно, то к съёмкам приступим в начале лета. Снимать хотим на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик — Анапа — Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники", — пояснил Пристансков ТАСС.

Проект уже представлен на экспертизу в Фонд кино. Режиссёром выступит Марк Горобец. Сами "Иванушки" дали предварительное согласие на использование их песен и согласились участвовать в съёмках. По словам продюсера Игоря Матвиенко, фильм снимут в формате роуд-муви, то есть фильма-путешествия, когда события происходят с героями, находящимися в дороге. Пока известно, что по сюжету три подруги решат отправиться в тур вслед за "Иванушками", чтобы закрыть гештальты молодости.

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ТАСС / Артем Геодакян

Анатолий Симоненко

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