Финансист дала совет, откуда надо срочно выводить деньги

Тем, кто желает подстраховаться, сейчас для сохранения денег лучше выбрать защитные облигации федерального займа или валюты дружественных государств. Рынок акций продолжает штормить и перспектива выплаты дивидендов неясна, строить какие-то прогнозы сложно. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

"Однако, если у вас сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно", — рассказала Валишвили агентству "Прайм".

По её словам, при выборе акций стоит присмотреться к бумагам компаний, продукция которых пользуется стабильным спросом, например ретейлеров. Для тех, кто хочет диверсифицировать риски, Валишвили рекомендовала обратить внимание на защитные активы. Оставлять доллары США и евро в качестве инвестиций, по мнению эксперта, — не лучший вариант. Прямой угрозы обвала "токсичных" валют нет, но есть определённые трудности: возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам, а также повышение банковских комиссий за обслуживание таких счетов. Лучше перевести средства в юань, посоветовала финансист. Вложения в криптовалюту она также назвала ненадёжным вариантом.