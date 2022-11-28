Врач рассказала, опасно ли есть не разогретую пищу

Зачастую студенты и офисные работники не имеют возможности разогревать обеды и едят пищу холодной. Необходимости в употреблении блюд именно в горячем виде действительно нет. Но лучше, чтоб она всё-таки была хотя бы комнатной температуры. Так считает врач – гастроэнтеролог-гепатолог Наталья Марченко. К примеру, йогурт на завтрак сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, если это натуральный продукт без явных консервантов и красителей. Он не обязан быть горячим, отметила медик.

"Условно, если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, можно обойтись без него. Самое рациональное — употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но ещё лучше — температуры тела человека, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию", — сказала Марченко в интервью радио Sputnik.

Вместе с тем продукты, которые лучше всегда употреблять в горячем виде, всё же есть, отметила гастроэнтеролог. Так, жиры лучше усваиваются и трансформируются в организме не в холодном, а в размягчённом состоянии. Иначе потребуется больше времени для их переработки и усвоения.

Отдельно врач подчеркнула, что при некоторых заболеваниях бывает противопоказана пища холодная или горячая. Чаще всего особые рекомендации медики дают пожилым людям. Употребление излишне разогретых или, наоборот, охлаждённых продуктов может стать раздражающим фактором для слизистой желудочно-кишечного тракта при некоторых воспалениях. Особенно это касается верхних отделов ЖКТ, которые первыми "встречают" еду в организме.

"Это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и её дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка. Плюс блюда из холодильника могут приводить к спазму", — предупредила Марченко.