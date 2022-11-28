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28 ноября, 02:12

WSJ: США обеспокоились дефицитом оружия для Тайваня из-за Украины

Власти США опасаются, что не смогут снабдить Тайвань достаточным количеством оружия из-за массовой отправки вооружения Украине. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

По данным издания, Штаты уже отстают в поставках вооружения Тайваню на 18,7 миллиарда долларов. Например, на остров ещё не отправлен ни один из 215 зенитных ракетных комплексов Stinger. Не получил Тайбэй также ни одного из 208 противотанковых комплексов Javelin, которые Вашингтон пообещал предоставить.

Газета пишет, что только за этот год власти США недопоставили на остров оружия на 5 миллиардов долларов. В Пентагоне и Госдепартаменте же не подтвердили изданию, что такая проблема имеет место.

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Wikipedia \ Mieguy

Андрей Григорьев

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