В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии

Дети-инвалиды должны иметь право на получение одновременно двух пенсий — по потере кормильца и по инвалидности. Закрепить это в законах предложила первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. С соответствующим письмом она обратилась к премьеру Михаилу Мишустину.

"В соответствии с действующим законодательством ребёнок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию — по инвалидности либо по потере кормильца", — говорится в письме Лантратовой, имеющемся в распоряжении РИА "Новости".

Как указывает в письме парламентарий, в случае смерти одного из родителей здоровый ребёнок получает социальную пенсию по потере кормильца. А если в такой ситуации оказываются дети-инвалиды, никаких выплат нет, поскольку они по закону не имеют на это права. Депутат также напоминает, что у некоторых категорий граждан есть привилегия получать не одну выплату. Это люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, участники Великой Отечественной войны. Замглавы комитета Госдумы просит Мишустина поручить проработку этого вопроса.

"Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении", — отмечает Лантратова.