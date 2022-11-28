Опрос показал, что у россиян изменилось отношение к близким

Почти треть граждан РФ в этом году стали острее нуждаться в поддержке близких людей. Такие результаты получены экспертами "ВЦИОМ-Спутник" в ходе опроса, проведённого совместно с РИА "Новости".

Согласно полученным данным, 29% респондентов стали больше нуждаться в поддержке близких, 17% скорее согласны с данным утверждением, 8% скорее не согласны, 18% не согласны, 2% затруднились с ответом, а для 26% это неактуальный вопрос. Также выяснилось, что женщины чаще, чем мужчины, стали нуждаться в поддержке (32% против 25%). 52% респондентов признались, что в этом году стали чаще общаться с друзьями и знакомыми. В свою очередь, 15% скорее не согласны с этим утверждением, 24% совершенно не согласны, 7% заявили, что это для них неактуально.

Также 10% респондентов стали чаще в этом году посещать психолога, смотреть видео по психологии, а также читать психологическую литературу. В свою очередь, 6% скорее согласны с этим утверждением, скорее не согласны 5%, совершенно не согласны 23%. Этот вопрос оказался неактуальным для 55% опрошенных.

Всероссийский телефонный опрос проводился 19 и 20 ноября. В нём приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Полученные данные были взвешены по социально-демографическим параметрам, а предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.