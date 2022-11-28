Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 02:19

Нефть подешевела до уровня многомесячной давности

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с 11 января

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE впервые с 11 января опустилась ниже $82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 04:41 мск 28 ноября стоимость топлива опускалась до $81,41 за баррель, а затем продолжила падение до $81,25 за баррель (–2,86%). Одновременно фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 3,00% — до $73,9 за баррель.

США не ожидают снижения цен на нефть после ослабления санкций против Венесуэлы

США не ожидают снижения цен на нефть после ослабления санкций против Венесуэлы

Как ранее писал Лайф, поставлена под сомнение способность потолка цен на нефть снизить доходы России. Дело в том, что клиенты из Азии сейчас покупают этот ресурс по схожей цене, пишет Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров