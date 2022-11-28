Нефть подешевела до уровня многомесячной давности

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре 2022 года на лондонской бирже ICE впервые с 11 января опустилась ниже $82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 04:41 мск 28 ноября стоимость топлива опускалась до $81,41 за баррель, а затем продолжила падение до $81,25 за баррель (–2,86%). Одновременно фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 3,00% — до $73,9 за баррель.