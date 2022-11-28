Вместо Польши: США решили выдавать визы россиянам в "удобной" стране

Соединённые Штаты подбирают более доступные для россиян, чем Польша, страны для получения гражданами РФ американских иммиграционных виз. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд.

"Мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем эту категорию виз, поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места", — сказала Руд в интервью РИА "Новости".

Она заверила, что США "по-прежнему готовы принимать" россиян, желающих посетить Штаты, в том числе студентов. Однако, отметила дипломат, численность персонала Посольства США в РФ очень сильно сократилась, особенно в консульском отделе. Там мало сотрудников, и большую часть времени они тратят на работу с американскими гражданами, находящимися в России.

"Пока мы не в состоянии предоставлять полный набор консульских услуг, российские граждане могут обращаться за американскими [неиммиграционными] визами в любой стране, где есть Посольство США", — добавила Руд.