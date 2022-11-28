"Исторический марш": На митинг в Мехико вышел миллион человек

В столице Мексики Мехико прошла манифестация сторонников главы страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Поддержать его вышло больше одного миллиона человек, рассказала в соцсети Twitter мэр города и одна из ближайших соратниц президента Клаудия Шейнбаум.

Сторонники главы страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора вышли поддержать своего лидера. Видео @ Twitter / @LaydaSansores

"Это был исторический марш с президентом Лопесом Обрадором. Никаких происшествий, даже ни одного разбитого стекла. Управление общественной безопасности проинформировало меня, что оценивает число участников в 1,2 миллиона человек", — написала Шейнбаум.

Сторонники главы страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора вышли поддержать своего лидера. Фото @ Twitter / @Rafaherrera1983

Она добавила, что манифестанты заполонили несколько магистралей и центральную площадь Сокало, где перед ними выступил глава государства.

Сторонники главы страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора вышли поддержать своего лидера. Фото @ Twitter / @Rafaherrera1983

Лопес Обрадор вновь рассказал об успехах своего правительства, в том числе на примере повышения минимальной зарплаты, преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, развития соцпрограмм и снижения уровня преступности.