"Исторический марш": На митинг в Мехико вышел миллион человек
Мэр Мехико Шейнбаум: На марш сторонников президента вышло свыше миллиона человек
В столице Мексики Мехико прошла манифестация сторонников главы страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Поддержать его вышло больше одного миллиона человек, рассказала в соцсети Twitter мэр города и одна из ближайших соратниц президента Клаудия Шейнбаум.
Сторонники главы страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора вышли поддержать своего лидера. Видео @ Twitter / @LaydaSansores
"Это был исторический марш с президентом Лопесом Обрадором. Никаких происшествий, даже ни одного разбитого стекла. Управление общественной безопасности проинформировало меня, что оценивает число участников в 1,2 миллиона человек", — написала Шейнбаум.
Сторонники главы страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора вышли поддержать своего лидера. Фото @ Twitter / @Rafaherrera1983
Она добавила, что манифестанты заполонили несколько магистралей и центральную площадь Сокало, где перед ними выступил глава государства.
Сторонники главы страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора вышли поддержать своего лидера. Фото @ Twitter / @Rafaherrera1983
Лопес Обрадор вновь рассказал об успехах своего правительства, в том числе на примере повышения минимальной зарплаты, преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, развития соцпрограмм и снижения уровня преступности.
Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что страна готова будет поддержать санкции против России, только если они будут введены на уровне Совета Безопасности ООН.
Twitter / @Claudiashein