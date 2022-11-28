Власти России задумались о сокращении количества парковок в регионах

Министерство транспорта рекомендовало сократить количество парковок в регионах России. Ведомство разработало документ, в котором предлагается сделать это, в том числе за счёт увеличения внеуличных автостоянок и гаражей. А стоянка вдоль улицы, как говорится в рекомендации, должна быть временной, применяемой только в случаях, когда позволяет пропускная способность. В случае занятия более 85% парковочных мест предлагается вводить оплату. Исключение составляют территории около социально значимых объектов.

Министерство, как сообщает "Коммерсант", также рекомендует регионам мотивировать автовладельцев оставлять машины на перехватывающих парковках. Наряду с этим нужно, по мнению ведомства, увеличивать скорость, сокращать интервалы движения автобусов, регулировать стоимость проезда в общественном транспорте, на самых перегруженных улицах вводить выделенные полосы, в том числе в "ущерб соблюдению нормативных значений по количеству парковочных мест".

У зданий с разным "функциональным значением" предложено разграничить время для посетителей административных организаций и, например, театров. В подмосковном Минтрансе изданию сообщили, что уже используют эти положения. О готовности их применять заявили в Крыму.

В разговоре с изданием неназванный чиновник одного из региональных ведомств назвал рекомендации Минтранса сигналом "об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации". Он указал на то, что многоэтажные застройки наводняют районы автомобилями, а инфраструктура за этим ростом не успевает. Однако, как отметил собеседник газеты, пересадить категорию привыкших к комфорту людей с личного транспорта на общественный будет непросто.