Капризов обновил личный рекорд и повторил клубное достижение 20-летней давности

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отличился шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (4:3).

Россиянин продлил результативную серию до девяти игр, улучшив свой рекорд. Кроме того, голевые передачи он раздаёт уже восемь матчей подряд, что является повторением клубного рекорда Джима Дауда, который тот установил в сезоне 2001/02.