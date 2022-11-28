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28 ноября, 05:14

Капризов обновил личный рекорд и повторил клубное достижение 20-летней давности

Капризов в матче против "Аризоны" повторил рекорд "Миннесоты" 20-летней давности

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отличился шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (4:3).

Россиянин продлил результативную серию до девяти игр, улучшив свой рекорд. Кроме того, голевые передачи он раздаёт уже восемь матчей подряд, что является повторением клубного рекорда Джима Дауда, который тот установил в сезоне 2001/02.

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А ранее Лайф рассказывал, что Капризов установил рекорд "Миннесоты", став первым игроком в истории клуба, у которого трижды в карьере была серия из восьми и более встреч с результативными действиями.

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Twitter / Minnesota Wild

Артур Лапсаков

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