Капризов обновил личный рекорд и повторил клубное достижение 20-летней давности
Капризов в матче против "Аризоны" повторил рекорд "Миннесоты" 20-летней давности
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отличился шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (4:3).
Россиянин продлил результативную серию до девяти игр, улучшив свой рекорд. Кроме того, голевые передачи он раздаёт уже восемь матчей подряд, что является повторением клубного рекорда Джима Дауда, который тот установил в сезоне 2001/02.
А ранее Лайф рассказывал, что Капризов установил рекорд "Миннесоты", став первым игроком в истории клуба, у которого трижды в карьере была серия из восьми и более встреч с результативными действиями.
Twitter / Minnesota Wild