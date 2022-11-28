Большой адронный коллайдер остановлен для экономии энергии

Работу Большого адронного коллайдера, который расположен на границе Швейцарии и Франции, сегодня остановили раньше запланированного. Изначально предполагалось, что это будет сделано только через две недели. Причиной сдвига сроков стало желание сэкономить энергию.

"Техническая остановка конца года стартует 28 ноября 2022 года, то есть на две недели раньше, чем было прежде предусмотрено, и эксплуатация комплекса ускорителя будет снижена на 20% в 2023 году", — предупреждали ранее в ЦЕРН.