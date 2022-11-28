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28 ноября, 05:53

В ЕС осудили предложение Польши о снижении потолка цен на российскую нефть

FT: Инициатива Польши снизить потолок цен на нефть из РФ нарушит единство Евросоюза

В Евросоюзе выступили против инициативы Польши снизить потолок цен на нефть из России в два раза. Об этом в беседе с Financial Times заявил неназванный европейский дипломат, указав, что подобное решение может нарушить единство организации.

Сейчас в Европе продолжаются споры касаемо уровня лимита цен на поставки российского энергоресурса, дипломат указал, что данный вопрос "должен быть решён задолго до 5 декабря". Несогласие с предлагаемым Еврокомиссией ограничением в размере 60–70 долларов за баррель выражают Польша и страны Балтии, считая его "слишком щедрым". При этом Греция и Мальта, активно перевозящие топливо, не хотят, чтобы лимит был ниже 70 долларов.

"Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину чёткие сигналы о нашем единстве", — подчеркнул дипломат.

Аналитик спрогнозировал ответ России на введение потолка цен на нефть

Аналитик спрогнозировал ответ России на введение потолка цен на нефть

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия откажется продавать ресурсы странам, которые введут потолок цен. По его словам, Москва "не будет стрелять себе в ногу".

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Twitter / European Commission

Светлана Оперук

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