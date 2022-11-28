В ЕС осудили предложение Польши о снижении потолка цен на российскую нефть

В Евросоюзе выступили против инициативы Польши снизить потолок цен на нефть из России в два раза. Об этом в беседе с Financial Times заявил неназванный европейский дипломат, указав, что подобное решение может нарушить единство организации.

Сейчас в Европе продолжаются споры касаемо уровня лимита цен на поставки российского энергоресурса, дипломат указал, что данный вопрос "должен быть решён задолго до 5 декабря". Несогласие с предлагаемым Еврокомиссией ограничением в размере 60–70 долларов за баррель выражают Польша и страны Балтии, считая его "слишком щедрым". При этом Греция и Мальта, активно перевозящие топливо, не хотят, чтобы лимит был ниже 70 долларов.

"Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину чёткие сигналы о нашем единстве", — подчеркнул дипломат.