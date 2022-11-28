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28 ноября, 05:38

"Это балаган!": Немецкие депутаты вынуждены сидеть в пуховиках из-за холода

Spiegel: Депутаты Бундестага пожаловались на холод в кабинетах из-за экономии энергии

Депутаты Бундестага пожаловались на сильный холод в кабинетах здания парламента, из-за которого политикам приходится тепло одеваться. Об этом сообщил обозреватель Тим Нойман в статье для Spiegel.

"Я сидела в кабинете в пуховике и постоянно ходила туда-сюда. Тем не менее уже через непродолжительное время у меня начался насморк. <...> Это балаган! Администрация явно не держит это под контролем", — сказала депутат от партии "Зелёных" Ренате Кюнаст.

Снижение температуры в здании парламента связано с нехваткой газа. В кабинетах и залах заседаний поддерживается не более 19 градусов, а коридоры и фойе теперь не отапливаются.

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Подобные недовольства высказывали и другие парламентарии. Автор статьи указал, что представитель "Зелёных" Роберт Хабек представил летом закон об изменении правил энергосбережения, согласно которому к помещениям немецкого парламента применяются те же нормы, что и к другим нежилым общественным зданиям.

Ранее сообщалось, что Новый год для жителей Германии начнётся с резкого повышения цен на электроэнергию. Так, в Кёльне поставщик Rheinenergie увеличит более чем в два раза оплату за киловатт-час за основное снабжение.

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Wikipedia / Times

Светлана Оперук

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