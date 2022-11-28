Учёные нашли у летучих мышей пять новых вирусов, среди них есть крайне близкий к ковиду

Учёные из Австралии и Китая нашли пять новых вирусов у летучих мышей, которые могут передаваться человеку. По данным Telegraph, среди инфекций есть очень близкая к коронавирусам, вызвавшим две пандемии. По данным СМИ, специалисты с 2015 по 2019 год взяли образцы у 149 особей рукокрылых в провинции Юньнань в КНР.

"Мы обнаружили пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту. Среди них — новый, возникший в результате рекомбинации, коронавирус типа SARS, тесно связанный с [вызвавшими пандемию в 2003-м и 2019 году] SARS-CoV и SARS-CoV-2, лишь с пятью отличиями в цепочке аминокислот между ним и самыми ранними версиями коронавируса 2019 года", — заявили учёные.

Они добавили, что наиболее близкий к CoViD-19 BtSY2 имеет похожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область. Специалисты отмечают, что с помощью неё вирус задерживается на клетках в теле человека. Исследователи также рассказали, что летучие мыши могут переносить разные вирусы одновременно. По их словам, подобные CoViD-19 заболевания до сих пор находятся в организмах рукокрылых в Китае и продолжают угрожать людям.