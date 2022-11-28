На Гавайях после 38 лет затишья проснулся самый большой вулкан в мире Мауна-Лоа
Самый большой действующий вулкан в мире Мауна-Лоа на Гавайских островах начал извергаться после 38 лет спячки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
На Гавайях начал извергаться крупнейший вулкан в мире. Видео © Twitter / Insider Paper
Извержение вулкана началось в 23:30 воскресенья по местному времени. По данным специалистов, сейчас лава находится в пределах вершины и не угрожает расположенным поблизости домам. Однако учёные предупреждают, что вулканические газы и пепел могут распространяться по воздуху.
Очевидцы делятся снимками проснувшегося вулкана. Фото © Twitter / pfranci2
Очевидцы делятся снимками проснувшегося вулкана. Фото © Twitter / TheTomGeorge
Мауна-Лоа — крупнейший в мире действующий вулкан. С 1843 года он извергался 33 раза (в последний раз это произошло в 1984-м, то есть 38 лет назад).
Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает извержение и уже вошёл в фазу высокой активности. В региональном МЧС призвали туристов не приближаться к нему в радиусе 25 километров. Спасатели предупреждают, что пароксизмальное извержение вулкана может произойти в любой момент, а со склонов с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки.
Twitter / Insider Paper