На Гавайях после 38 лет затишья проснулся самый большой вулкан в мире Мауна-Лоа

Самый большой действующий вулкан в мире Мауна-Лоа на Гавайских островах начал извергаться после 38 лет спячки. Об этом сообщила Геологическая служба США.

На Гавайях начал извергаться крупнейший вулкан в мире. Видео © Twitter / Insider Paper

Извержение вулкана началось в 23:30 воскресенья по местному времени. По данным специалистов, сейчас лава находится в пределах вершины и не угрожает расположенным поблизости домам. Однако учёные предупреждают, что вулканические газы и пепел могут распространяться по воздуху.

Очевидцы делятся снимками проснувшегося вулкана. Фото © Twitter / pfranci2

Очевидцы делятся снимками проснувшегося вулкана. Фото © Twitter / TheTomGeorge

Мауна-Лоа — крупнейший в мире действующий вулкан. С 1843 года он извергался 33 раза (в последний раз это произошло в 1984-м, то есть 38 лет назад).