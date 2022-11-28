"Это уже извращение": Захарову возмутили слова папы римского о чеченцах и бурятах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "запредельным извращением истины" слова папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, которых понтифик назвал "самой жестокой частью" российских войск, участвующих в зоне спецоперации на Украине.

Выступая на круглом столе в Совете Федерации, Захарова обратила внимание, что в 90-е годы страны Запада обвиняли русских в насилии над кавказцами, а теперь трубят совершенно противоположные вещи.

"Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. <...> Это же надо быть извращенцами истины", — возмутилась дипломат.