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28 ноября, 16:29

"Это уже извращение": Захарову возмутили слова папы римского о чеченцах и бурятах

Захарова назвала извращением слова папы римского о чеченцах и бурятах, участвующих в СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "запредельным извращением истины" слова папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, которых понтифик назвал "самой жестокой частью" российских войск, участвующих в зоне спецоперации на Украине.

Выступая на круглом столе в Совете Федерации, Захарова обратила внимание, что в 90-е годы страны Запада обвиняли русских в насилии над кавказцами, а теперь трубят совершенно противоположные вещи.

"Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. <...> Это же надо быть извращенцами истины", — возмутилась дипломат.

Папа римский назвал условие посещения Киева, но оно не порадует Украину

Папа римский назвал условие посещения Киева, но оно не порадует Украину

В начале ноября сообщалось об участии папы римского в процессе обмена пленными. Он задействован в передаче списков украинских военных, подлежащих освобождению.

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VK / МИД России

Наталья Исакова

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