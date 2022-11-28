Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 12:26

Папа римский назвал условие посещения Киева, но оно не порадует Украину

Папа римский Франциск заявил, что приедет в Киев только при возможности посещения и Москвы

Папа римский Франциск посетит Киев при условии, что также приедет с визитом и в Москву. Соответствующее заявление он сделал в беседе с американским иезуитским журналом America magazin.

"Я думал о поездке [в Киев], но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух", — сказал он.

Папа римский Франциск признался в любви "великому русскому народу"

Папа римский Франциск признался в любви "великому русскому народу"

В начале ноября сообщалось об участии папы римского Франциска в процессе обмена пленными. Он задействован в передаче списков украинских военных, подлежащих освобождению.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Stefano Costantino

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров