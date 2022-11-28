Папа римский назвал условие посещения Киева, но оно не порадует Украину

Папа римский Франциск посетит Киев при условии, что также приедет с визитом и в Москву. Соответствующее заявление он сделал в беседе с американским иезуитским журналом America magazin.

"Я думал о поездке [в Киев], но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух", — сказал он.