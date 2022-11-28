Эксперт призвал составлять список покупок перед праздниками, чтобы сильно не потратиться

Перед походом в магазин во время распродаж важно составить план покупок и действовать строго в соответствии с ним. Об этом в беседе с РИАМО рассказал международный финансовый консультант Василий Ерёменко.

"В нынешний период распорядиться финансами я порекомендую точно так же, как и всегда. То есть чётко определить те цели, которых вы хотите достичь в финансах, и действовать в соответствии с вашим финансовым планом", — отметил он.

Эксперт добавил, что сейчас самое время составить список подарков, которые нужно приобрести, а также воспользоваться акциями. Если нет возможности купить товар по сниженным ценам, то брать его не стоит, в противном случае можно просто потерять деньги. Специалист подчеркнул, что акция работает тогда, когда стоимость продукта на самом деле уменьшается, а не просто привлекает внимание вывеской.