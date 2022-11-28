Россиянам рассказали, сколько в этом году придётся потратить на новогодний стол

Набор продуктов для Нового года в среднем подорожал на 14%. Во сколько россиянам обойдётся праздничный стол, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал аналитик Даниил Кашин.

Так, если семья из четырёх человек захочет встречать 2023-й не только с едой, но и с шампанским и коньяком, то ей потребуется заплатить 6737 рублей. А при добавлении дорогого сыра, мясных нарезок, сока и другого алкоголя стоимость корзины вырастет до 10 909 рублей.

В ходе контрольной закупки в магазинах пяти российских сетей издание выяснило, что самый дешёвый картофель стоит 25 рублей за килограмм, а минимальная стоимость моркови — 21 рубль за килограмм. Цены на варёную колбасу "Велком" варьируются от 299 до 347 рублей за 400 грамм. Между тем самые дешёвые зелёный горошек Bonduelle (425 миллилитров) и майонез "Московский провансаль" (390 миллилитров) стоят 99 рублей.

По данным СМИ, россияне готовы потратить на празднование Нового года 27 тысяч рублей. Экономист Александр Цапликов отметил, что набор для оливье подешевел, поэтому не менее важно в целях экономии понять, где приобретать ингредиенты для салата. Так, овощи лучше покупать на оптовых базах или на небольших рынках, а в супермаркете уже находить дополнительные ингредиенты.

"В крупных торговых сетях не всегда большой и хороший выбор овощей. Поэтому и цены там выше, и скидок, тем более в предпраздничное время, там практически нет", — подчеркнул он.

Специалист отметил, что перед Новым годом ретейлеры могут поднять цены из-за повышенного спроса, поэтому лучше запастись рядом продуктов уже сейчас. Например, можно купить майонез, картофель и консервированный горох. Цапликов пояснил, что эти продукты хранятся довольно долго и быстрее других прибавляют в цене.