Эксперт совета "Золотой маски" покрасила волосы в цвет флага Украины и подпала под проверку

Совет Национальной театральной премии "Золотая маска" проверяет одного из своих экспертов — Аю Макарову — из-за её поддержки Украины. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Макарова является оперным критиком и специалистом по режиссёрскому оперному театру. Причиной проверки стало решение девушки перекрасить волосы в цвета украинского флага. Вместе с тем эксперт активно публикует в социальных сетях посты с поддержкой Незалежной. Заявление относительно Макаровой совет "Золотой маски" может сделать в ближайшее время.