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28 ноября, 11:45

Эксперт совета "Золотой маски" покрасила волосы в цвет флага Украины и подпала под проверку

<p>Эксперт совета премии "Золотая маска" Ая Макарова. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ая Макарова</p>

Эксперт совета премии "Золотая маска" Ая Макарова. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ая Макарова

Совет Национальной театральной премии "Золотая маска" проверяет одного из своих экспертов — Аю Макарову — из-за её поддержки Украины. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Макарова является оперным критиком и специалистом по режиссёрскому оперному театру. Причиной проверки стало решение девушки перекрасить волосы в цвета украинского флага. Вместе с тем эксперт активно публикует в социальных сетях посты с поддержкой Незалежной. Заявление относительно Макаровой совет "Золотой маски" может сделать в ближайшее время.

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Светлана Оперук
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