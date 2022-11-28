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28 ноября, 11:43

Автоледи, сбившая насмерть женщину и ребёнка в Москве, была под наркотиками

Экспертиза выявила наркотики в крови женщины, сбившей насмерть мать с ребёнком в Москве

Женщина, сбившая на улице Свободы в Москве мать с двумя маленькими детьми, находилась в момент аварии в состоянии наркотического опьянения. Такие результаты показало медицинское освидетельствование водителя, сообщает столичная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что действия 37-летней женщины подлежат части 6 статьи 264 "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".

Прокуратура передала дело в орган Следственного комитета из-за того, что преступление относится к категории тяжких. Женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Водитель сразу после ДТП в автомобиле полиции. Видео © LIFE

Задержана водитель, насмерть сбившая женщину и ребёнка в Москве

Задержана водитель, насмерть сбившая женщину и ребёнка в Москве

Как уже рассказывал Лайф, страшное ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 ноября. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу, позже стало известно, что одного малыша спасти не удалось.

Обложка ©

LIFE

Артур Лапсаков

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