Автоледи, сбившая насмерть женщину и ребёнка в Москве, была под наркотиками
Экспертиза выявила наркотики в крови женщины, сбившей насмерть мать с ребёнком в Москве
Женщина, сбившая на улице Свободы в Москве мать с двумя маленькими детьми, находилась в момент аварии в состоянии наркотического опьянения. Такие результаты показало медицинское освидетельствование водителя, сообщает столичная прокуратура.
В ведомстве уточнили, что действия 37-летней женщины подлежат части 6 статьи 264 "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".
Прокуратура передала дело в орган Следственного комитета из-за того, что преступление относится к категории тяжких. Женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Водитель сразу после ДТП в автомобиле полиции. Видео © LIFE
Как уже рассказывал Лайф, страшное ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 ноября. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу, позже стало известно, что одного малыша спасти не удалось.
LIFE