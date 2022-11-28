Автоледи, сбившая насмерть женщину и ребёнка в Москве, была под наркотиками

Женщина, сбившая на улице Свободы в Москве мать с двумя маленькими детьми, находилась в момент аварии в состоянии наркотического опьянения. Такие результаты показало медицинское освидетельствование водителя, сообщает столичная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что действия 37-летней женщины подлежат части 6 статьи 264 "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".

Прокуратура передала дело в орган Следственного комитета из-за того, что преступление относится к категории тяжких. Женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Водитель сразу после ДТП в автомобиле полиции. Видео © LIFE